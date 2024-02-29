Avrupa Birliği Ülkeleri, Meta'yı Kişisel Verileri Yasa Dışı Topladığı İçin Şikayet Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Birliği Ülkeleri, Meta'yı Kişisel Verileri Yasa Dışı Topladığı İçin Şikayet Etti

Avrupa Birliği üyesi 8 ülkenin tüketici dernekleri, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'yı kişisel verileri yasa dışı topladığı gerekçesiyle şikayet etti. Avrupa Tüketici Birliği (BEUC) tarafından yapılan açıklamada, Meta'nın AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uymadığı ve yasa dışı veri işleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Meta'nın kullanıcılara dayattığı seçimlerin özgür ve bilgilendirilmiş rızalara yol açmadığı ifade edilirken, şirketin tüketicileri çevrim içi olarak takip ederek büyük miktarda kişisel veri topladığı ve bununla kar sağladığı vurgulandı.

29.02.2024 12:18  Güncelleme: 12:20
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Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülkenin tüketici dernekleri, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'yı kişisel verileri yasa dışı topladığı gerekçesiyle şikayet etti.

Avrupa ülkelerindeki tüketici derneklerinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Fransa, İspanya, Hollanda, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Slovakya ve Slovenya'daki derneklerin Meta'yı bulundukları ülkelerin veri koruma kurumlarına şikayet ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, Meta'nın AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ndeki (GDPR) verileri adil işleme, verileri asgariye indirme ve amaç sınırlaması ilkelerine bağlı kalmadığı belirtilerek, "Tüketici grupları, Meta'nın öde ya da razı ol sis perdesinin ardındaki çok büyük yasa dışı veri işleme faaliyetini şikayet ediyor." ifadesi yer aldı.

Meta'nın, Facebook ve Instagram kullanıcıları hakkında yaptığı veri toplama işlemini haklı çıkaracak geçerli bir yasal dayanağı olmadığı kaydedilen açıklamada, Meta'nın kullanıcılara dayattığı seçimlerin özgür ve bilgilendirilmiş rızalara yol açmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Meta'nın yasa dışı uygulamalarıyla tüketicileri çevrim içi olarak takip eden ve onlara reklam göstermek amacıyla büyük miktarda kişisel veri toplayan bir sistemini olduğu ve şirketin bu şekilde kar sağladığı kaydedildi.

Öte yandan, Meta, Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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