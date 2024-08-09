Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı. İtalya'da MIB 30 endeksi negatif ayrıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

09.08.2024 10:38
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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İtalya'da MIB 30 endeksi negatif ayrıştı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 497,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 17.685 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 8.160 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 31.690 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.260 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 artışla 10.570 puanda bulunuyor.

Dün, günü yatay seyirle 1,0919'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0930 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının azalması sonrasında azalan resesyon endişeleriyle pozitif seyrettiğini belirtti.

Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin bölgede hala ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine neden olduğunu belirten analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da temmuz tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,3, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika

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