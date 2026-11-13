Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı, DAX 40 yüzde 0,08 geriledi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 artışla 664,14 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükselerek 8.368,91 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artışla 10.902,56 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 51.858,51 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 26.749,95 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,199 düşüşle 1,103 oldu.

Piyasalarda teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından takip edilirken, bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti. GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

AB, eylülde enerji ticaretindeki açığın artması ve makine ile taşıt ticaretindeki fazlanın azalmasıyla 16,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Almanya'da 210,4 milyar avro yeni borçlanmanın öngörüldüğü 2027 yılı federal bütçe taslağı, Federal Meclis (Bundestag) Bütçe Komisyonunda 15 saatten fazla süren müzakerelerin ardından onaylandı.