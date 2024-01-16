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Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 472 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 16.498 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.566 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 30.074 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 azalışla 9.983 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 7.364 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1,0910'da seyrediyor. Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Açıklanan makroekonomik veriler Avrupa'da devam eden enflasyon ve resesyon ikilemine ilişkin endişelerin artmasına neden olurken, Avrupa borsalarındaki dünkü satış ağırlıklı seyir bugün de devam ediyor. Almanya'da gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,3 gerilerken, ülkede aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,7 arttı. ECB üyesi Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamada, devam eden enflasyon ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında bu yılki faiz indirimlerinin garanti edilmediğini dile getirdi. Para piyasalarında, ECB'nin ocak toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimini nisan toplantısında yapma ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanıyor. Öte yandan İngiltere'de işsizlik Eylül-Kasım 2023 döneminde önceki üç aylık döneme göre değişim göstermedi ve yüzde 4,2 olarak belirlendi.

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı
16.01.2024 - 11:26,
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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 472 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 16.498 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.566 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 30.074 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 azalışla 9.983 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 7.364 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1,0910'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Açıklanan makroekonomik veriler Avrupa'da devam eden enflasyon ve resesyon ikilemine ilişkin endişelerin artmasına neden olurken, Avrupa borsalarındaki dünkü satış ağırlıklı seyir bugün de devam ediyor.

Almanya'da gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,3 gerilerken, ülkede aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,7 arttı.

ECB üyesi Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamada, devam eden enflasyon ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında bu yılki faiz indirimlerinin garanti edilmediğini dile getirdi.

Para piyasalarında, ECB'nin ocak toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimini nisan toplantısında yapma ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan İngiltere'de işsizlik Eylül-Kasım 2023 döneminde önceki üç aylık döneme göre değişim göstermedi ve yüzde 4,2 olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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Orta Doğu, İspanya, Almanya, Fransa, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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