Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 522 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 18.740 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.386 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 34.634 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 değer kaybıyla 11.315 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 8.153 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0860 seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 'temkinli' sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlerken, banka yetkililerinin bugün de devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma da yatırımcıların odağına yerleşti. Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkilileri söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor. Öte yandan, analistler ECB'nin haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın bu yıl toplamda 25'er baz puandan 3 kez faiz indirimi gerçekleştireceğinin fiyatlandığını bildirdi. Lagarde'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinden ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da nisan ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, yıllık 3,3 ile öngörülerin üzerinde azaldı. Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

21.05.2024 10:34
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 522 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 18.740 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.386 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 34.634 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 değer kaybıyla 11.315 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 8.153 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0860 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlerken, banka yetkililerinin bugün de devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma da yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkilileri söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.

Öte yandan, analistler ECB'nin haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın bu yıl toplamda 25'er baz puandan 3 kez faiz indirimi gerçekleştireceğinin fiyatlandığını bildirdi.

Lagarde'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinden ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da nisan ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, yıllık 3,3 ile öngörülerin üzerinde azaldı.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Christine Lagarde, Merkez Bankası, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Banka, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı - Son Dakika

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