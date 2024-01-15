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Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın ilk iş gününde düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,54 değer kaybederek 474,19 puana geriledi. Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya borsaları da düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,09 gerileyerek 1,095 seviyelerinde seyrediyor. Almanya'da açıklanan verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH yüzde 0,3 geriledi. Avrupa genelinde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ise merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelik endişeleri artırdı.

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
15.01.2024 - 21:31,
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Avrupa borsaları, haftanın ilk iş gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 değer kaybıyla 474,19 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 düşüşle 7.411,68 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 azalarak 16.622,22 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 7.594,91 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,47 değer kaybıyla 30.327,72 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.06 itibarıyla yüzde 0,09 gerileyerek 1,095 seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa'da bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilirken, bugün açıklanan verilere göre Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da genel ekonomik gelişmenin, çok sayıda krizin damgasını vurduğu 2023'te sekteye uğradığını ifade etti.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi de geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Öte yandan, Avrupa genelinde beklentilerin üzerinde açıklanan öncü enflasyon verileri, fiyat artışlarının inatçı ve yapışkan kalmaya devam ettiğine ve merkez bankalarının faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, bugün yaptığı açıklamada, faiz indirimlerini tartışmak için henüz çok erken olduğunu belirterek, "Enflasyon çok yüksek. (Faiz indirimleri için) Belki yaz tatilini bekleyebiliriz, spekülasyon yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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