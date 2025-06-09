Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların bugün Londra'da düzenlenmesi planlanan ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesi "bekle ve gör" yaklaşımıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kaybederek 553,24 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 24.174,32 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 8.832,28 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 7.791,47 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer değer kaybederek 40.461,979 puana geriledi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,03 artışla 14.251,3 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.26 itibarıyla yüzde 0,255 artışla 1,142 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan ABD-Çin ticaret görüşmeleri yatırımcıların odağında yer aldı.

Yatırımcılar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi daha da azaltması umulan görüşmeler nedeniyle yeni haftaya "bekle ve gör" yaklaşımıyla başladı. Bazı ülkelerde resmi tatil nedeniyle borsalarda işlem hacimleri düşük kaldı.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimi azaltma çabaları memnuniyetle karşılandığını belirterek, iki ülke arasında ticaret ihtilaflarına yönelik kapsamlı bir anlaşmanın zaman alacağını kaydetti.

Yatırımcıların ayrıca ABD'nin diğer ticaret ortaklarıyla kalıcı anlaşmalara varmaya yönelik somut adımları da izleyeceklerine dikkati çeken analistler, Çin'in nadir topraklara yönelik ihracat kısıtlamalarında söz konusu müzakerelerin odak noktası olduğunu da belirtti.

Çin, nadir toprak elementlerinin yanı sıra özel manyetik malzemeler için küresel pazarın yaklaşık yüzde 90'ını kontrol ediyor. Analistler, ABD hükümetinin, Pekin'in bir anlaşmadan sonra nadir toprak elementlerinde ihracat kısıtlamalarını hızla hafifletmesini beklediğini ve bunun karşılığında ABD'nin de ihracat kontrollerini azaltacağını ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.