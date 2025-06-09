Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

09.06.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesi 'bekle ve gör' stratejisiyle düşüş yaşadı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların bugün Londra'da düzenlenmesi planlanan ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesi "bekle ve gör" yaklaşımıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kaybederek 553,24 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 24.174,32 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 8.832,28 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 7.791,47 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer değer kaybederek 40.461,979 puana geriledi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,03 artışla 14.251,3 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.26 itibarıyla yüzde 0,255 artışla 1,142 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan ABD-Çin ticaret görüşmeleri yatırımcıların odağında yer aldı.

Yatırımcılar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi daha da azaltması umulan görüşmeler nedeniyle yeni haftaya "bekle ve gör" yaklaşımıyla başladı. Bazı ülkelerde resmi tatil nedeniyle borsalarda işlem hacimleri düşük kaldı.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimi azaltma çabaları memnuniyetle karşılandığını belirterek, iki ülke arasında ticaret ihtilaflarına yönelik kapsamlı bir anlaşmanın zaman alacağını kaydetti.

Yatırımcıların ayrıca ABD'nin diğer ticaret ortaklarıyla kalıcı anlaşmalara varmaya yönelik somut adımları da izleyeceklerine dikkati çeken analistler, Çin'in nadir topraklara yönelik ihracat kısıtlamalarında söz konusu müzakerelerin odak noktası olduğunu da belirtti.

Çin, nadir toprak elementlerinin yanı sıra özel manyetik malzemeler için küresel pazarın yaklaşık yüzde 90'ını kontrol ediyor. Analistler, ABD hükümetinin, Pekin'in bir anlaşmadan sonra nadir toprak elementlerinde ihracat kısıtlamalarını hızla hafifletmesini beklediğini ve bunun karşılığında ABD'nin de ihracat kontrollerini azaltacağını ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı
Yüzü değişti, sistem tanımadı Gülşah Saraçoğlu’na havalimanında estetik şoku Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil’den sürpriz hamle Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
Şırnak’ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti Şırnak'ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti
Osimhen’in alternatifi Fenerbahçe’den 30 milyon euroluk teklifle geldiler Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
20:34
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:18
Acun Ilıcalı, Süper Lig’de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
12:05
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
11:59
Nuri Şahin, İstanbul’a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
Nuri Şahin, İstanbul'a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
11:33
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
11:13
Teknede güneş banyosu Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
11:10
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı Oran da verdiler
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 23:12:43. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.