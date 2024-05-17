Avrupa Borsaları Düşüşle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 değer kaybederek 522,94 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 8.420,26, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 düşerek 18.704,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8.167,5 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 35.398,82 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,03'lük artışla 1,087 seviyesinde bulunuyor.
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