Avrupa Borsaları Düşüşle Kapanış Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapanış Yaptı

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek 522,94 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,03'lük artışla 1,087 seviyesinde bulunuyor.

17.05.2024 20:05
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 değer kaybederek 522,94 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 8.420,26, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 düşerek 18.704,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8.167,5 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 35.398,82 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,03'lük artışla 1,087 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Fransa, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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