Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 2,7, finansal hizmet şirketlerinin hisseleri ise yüzde 1,7 değer kaybetti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1 değer kaybederek 482,60 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 düşerek 16.880,83 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kaybıyla 7.625,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 gerileyerek 31.134,17 puana indi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 azalarak 7.512,28 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,539'luk düşüşle 1,071 seviyesinde bulunuyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Ocakta son dört ayın en yüksek seviyesine çıkan aylık enflasyon, geçen yıl aralıkta yüzde 0,2'ye revize edilmişti.

Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda ise yüzde 3,1'lik artış kaydetti.

Yüzde 2,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Aralık 2023'te yüzde 3,4 olmuştu.

İngiltere'de işsizlik Ekim-Aralık 2023 döneminde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 azalarak yüzde 3,8'e geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) iş gücü piyasası verilerine göre, ülkede istihdam oranı geçen yıl son çeyrekte yüzde 75 ile önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 arttı.

Bu dönemde işsizlik ise yüzde 0,2 azalarak yüzde 3,8 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde işsizlik 2022'nin aynı dönemine göre değişmedi.

Almanya'da yatırımcı güveni, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yakında faizi düşürmesini bekleyenlerin artmasıyla şubat ayında beklentilerin üzerinde yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, şubatta önceki aya kıyasla 4,7 puan arttı.