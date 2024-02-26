Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde Almanya hariç düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,37 değer kaybederek 495,43 puana geriledi. FTSE 100, CAC 40 ve FTSE MIB 30 endeksleri de geriledi. Almanya'da ise DAX 30 endeksi hafif bir artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,29 değer kazandı. Yatırımcılar, Avro Bölgesi enflasyon verilerini bekliyor.

26.02.2024 20:31  Güncelleme: 20:34
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 değer kaybederek 495,43 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 gerileyerek 7.684,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 7.929,82 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 azalarak 32.557,81 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,02 artarak 17.423,23 puana çıktı.???????

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,29 değer kazanarak 1,085 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verilerini bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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