Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,68 değer kaybederek 504,89 puana geriledi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın borsa endeksleri de düşüş gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,36 düşüşle 1,068 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ekonomik büyüme verileri de açıklandı.

30.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:30
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 değer kaybederek 504,89 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalarak 8.144,13, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 düşerek 17.932,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 değer kaybıyla 7.984,93 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 33.746,66 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,36'lık düşüşle 1,068 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, nisanda aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nin 2023'ün dördüncü çeyrek büyüme verisi sıfırdan eksi yüzde 0,1'e aşağı yönlü revize edildi. Böylece 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 daralan Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın ikinci yarısında teknik resesyon yaşamış oldu.

Küresel altın talebi, başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya'dan gelen talep ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1238,3 tonu buldu.

Kaynak: AA

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