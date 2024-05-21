Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kaybederek 522,95 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalarak 8.416,45, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 düşerek 18.726,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 8.141,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 gerileyerek 34.603,61 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 1,085 seviyesinde bulunuyor.???????