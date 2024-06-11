Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,93 değer kaybıyla 517,29 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 düşüşle 8.147,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 gerileyerek 7.789,21 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 18.369,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,93 azalarak 33.874,48 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,27 azalarak 1,07 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararı ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Stoxx Europe 600'de yer alan bütün sektörler kayıp yaşarken bankacılık hisselerinde düşüş yüzde 2'yi aştı.

Öte yandan, İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,4'e yükseldi.