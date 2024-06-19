Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 değer kaybederek 514,13 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 azalarak 18.067,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 değer kaybederek 7.570,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşerek 33.220,31 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 artarak 8.205,11 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,08 değer kazanarak 1,075 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın açıklanacak faiz kararına odaklandı.

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.