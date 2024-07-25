Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 değer kaybederek 508,63 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 azalarak 18.298,72 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 değer kaybederek 7.427,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,03 düşerek 33.771,07 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,4 artarak 8.186,35 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 1,086 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası gelen satışlara odaklandı.

Stoxx Europe 600'deki teknoloji şirketleri endeksi de yüzde 2,75 değer kaybetti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.