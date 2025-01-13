Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsaları, korumacılık ve artan tahvil getirileriyle haftaya değer kaybıyla başladı.

13.01.2025 21:16
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Avrupa borsaları, ticarette korumacılık, artan tahvil getirileri ve yükselen doların yanında gelecekte enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin belirsizliğin artmasıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Küresel tahvil piyasalarında getirilerdeki hızlı artış devam ederken, kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 değer kaybederek 508,71 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 8.224,19 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 azalışla 34.799,27 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 7.408,64 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 20.132,85 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,31 azalışla 1,021 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, ABD'de geçen hafta açıklanan ve beklentilerden çok daha güçlü gelen istihdam raporundaki verilerin ardından avro ve sterlin karşısında güçlendi.

Avrupa'da ABD doları avro karşısında 1,020034 ve İngiliz sterlini karşısında 1,213122 seviyelerine gelirken, dolar endeksi de Kasım 2022'den bu yana ilk defa 110'un üzerine çıktı.

Tahvil getirileri artıyor

Analistler, cuma günü ABD'den gelen güçlü iş gücü piyasası raporunun piyasalarda hala etkisini sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl politika faiz oranları söz konusu olduğunda tamamen hareketsiz kalabileceği olasılığını hesaba katmaya başladığını ifade etti.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından Fed'in faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Gelişmiş ülkelerin devlet tahvili getirileri, faiz oranları ve enflasyonun uzun vadeli görünümü ve ABD Başkanı olarak gelecek hafta yemin edecek Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yükselmeye devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi, yatırımcıların enflasyon verilerini beklemeye başlamasıyla geçici olarak yüzde 4,8'in üzerine çıkarak, 2023'te kısa süreliğine aşılmış ve en son 2008 mali krizinin zirvesinde ulaşılan yüzde 5'lik kritik seviyeye yaklaştı.

ABD tahvil piyasası dünyanın en likit piyasası olarak kabul edilirken, 10 yıllık ABD tahvillerinin getirisi Eylül 2024'ten beri 100 baz puan arttı.

ABD tahvil piyasasındaki fiyatların düşmesinin ve bunun da getirilerin artmasını sağlamasının sebebi, yeniden artan enflasyon oranının Fed'in daha fazla faiz indirimi yapmasını önleyeceği ve böylece tüm ekonomi için finansman maliyetlerini düşüreceği endişesi olarak gösteriliyor.

Yatırımcılar, gelecek hafta ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Donald Trump'ın planladığı korumacı ticaret politikasının enflasyonu artıracağı endişesi de taşıyor.

Bunun yanında, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi cuma günkü yüzde 2,49 seviyesinden bugün yüzde 2,53'e yükseldi.

İngiltere'nin 30 yıllık tahvillerinin getirisi günlük 6 baz puan ve yüzde 5,472 artışla 1998'den beri en yüksek seviyesine ulaşırken, İtalya'nın 10 yıllık tahvillerinin faizi 7 baz puan ve yüzde 3,843 artışla 11 Temmuz'dan sonraki en yüksek seviyeye çıktı.

Fransa'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi ise yüzde 0,24 yükselişle 3,46 seviyesinde işlem görüyor.

Getirilerin artması, öncelikle enflasyon ve para politikasıyla ilgili beklentilerle bağlantılı. Ülke borçlanması ve siyasi riskler de getirileri etkiliyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

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