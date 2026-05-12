Avrupa Borsaları Düşüşte

12.05.2026 23:20
Avrupa borsaları, siyasi belirsizlikler ve ABD-İran barış umutlarındaki azalma ile geriledi.

Avrupa borsaları, ABD-İran arasındaki kalıcı barış sağlanmasına ilişkin iyimserliğin azalması ve İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'a yönelik istifa çağrıları nedeniyle yaşanan siyasi belirsizliklerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 değer kaybederek 606,63 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,62 azalarak 23.954,93, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 48.990,98, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 10.265,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 gerileyerek 7.979,92 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,348 düşüşle 1,174 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasında kalıcı barış sağlanmasına yönelik görüşmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını belirterek, "İran'la ilgili (süreçte) tüm kontrol bizde. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl ya da başka bir şekilde." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

Avrupa tarafında ise yatırımcılar, İngiltere'de büyüyen siyasi krizi yakından takip ediyor. Ülkede 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde, İşçi Partisinin yaşadığı büyük kayıplar sonrası, Starmer'a yönelik istifa çağrıları yoğunlaştı. Ancak Starmer, kabinesine yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini yineledi.

Ülkedeki siyasi belirsizlikler nedeniyle 10 yıllık tahvil faizi 2008'den beri en yüksek seviyeyi görürken 20 ve 30 yıllık tahvil faizi de 1998'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Tahvil faizlerindeki artış, yatırımcıların siyasi belirsizliklerle ilgili oldukça endişeli olduğunu gösteriyor.

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güven, mayısta sürpriz bir iyileşme gösterdi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mayıs ayı sonuçlarına göre, nisanda eksi 17,2 puan olan endeks, mayısta 7 puanlık artışla eksi 10,2 puana yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 19,5 puana gerileyeceği yönündeydi. Böylece 2 aydır sert düşüş kaydeden endeks, mayısta sürpriz bir toparlanma sergiledi.

Kaynak: AA

