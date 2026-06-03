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Avrupa Borsaları Düşüşte

03.06.2026 20:09
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Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD'nin gümrük vergisi tehdidi, Avrupa borsalarında düşüşe yol açtı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditlerinin ekonomik endişeleri artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 değer kaybederek 621,19 puana geriledi.

Avrupa'nın önde gelen endekslerinde de sert kayıplar görüldü. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,31 azalarak 24.795,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 düşüşle 50.038,16 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 10.332,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,71 azalışla 8.150,42 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,31 azalarak 1,16 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu ve gümrük vergisi tehdidi piyasaları baskıladı

Orta Doğu'daki istikrarsızlık, Avrupa piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına rağmen Washington ile Tahran arasında taslak bir anlaşma için müzakerelerin sürdüğünü yinelerken, sahada çatışmaların yeniden alevlenmesi endişeleri körükledi.

Analistler, barış umutlarının yerini askeri tırmanışa bırakması ve küresel ticaret risklerinin artmasının yatırımcı iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.

Piyasalardaki düşüşü derinleştiren bir diğer unsur ise ABD'nin yeni gümrük vergisi hamlesi oldu. Washington yönetimi; zorunlu işçi çalıştırılarak üretilen ürünlerin ithalatını engellemedikleri gerekçesiyle aralarında Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada ve Çin'in de bulunduğu 60 ekonomiyi ek vergilerle tehdit etti.

Söz konusu rapora göre, bu ülkelere yüzde 10 ila 12,5 arasında ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor.

Ekonomik veriler

Avrupa'da açıklanan makroekonomik veriler de negatif seyri destekledi. Avro Bölgesi hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), artan fiyat baskılarının etkisiyle mayısta 48,5 puana gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'ya yönelik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Sektörel bazda ise bugün en çok değer kaybeden hisselerin başında otomotiv hisseleri yer aldı. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in, maliyetleri düşürmek amacıyla daha ucuz elektrikli otomobil modellerini sadece İspanya'da üreteceğini açıklamasının ardından şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika

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