Avrupa Borsaları Düşüşte, Fransa Hariç

Ekonomi

Avrupa borsaları, günü Fransa hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 değer kaybederek 513,66 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 20.246,37 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 gerileyerek 8.195,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,22 düşerek 34.315,24 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 7.365,7 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,086 düşüşle 1,05 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları takip edilirken, Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu haftaki para politikası toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün açıklanan işsizlik ve ücret artışı verisi sonrasında BoE'nin politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Verilere göre, İngiltere'de ekimde, çalışanların ikramiyeler hariç ve toplam ücretlerindeki artış yıllık bazda yüzde 5,2 olurken, reel ücretlerdeki artış yüzde 2,2 oldu.

Ülkede işsizlik, ağustos-ekim döneminde yüzde 4,3 ile beklentilere paralel seviyede gerçekleşirken, önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise yatırımcı güveni, aralık ayında faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle yükseldi.