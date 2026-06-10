Avrupa Borsaları Düşüşte, Risk Algısı Artıyor - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Düşüşte, Risk Algısı Artıyor

10.06.2026 20:47
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İngiltere hariç Avrupa borsaları değer kaybetti. ABD-İran gerilimi piyasalarda endişe yarattı.

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 değer kaybederek 618,17 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97 düşüşle 24.195,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,51 azalarak 8.161,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 50.029,17 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 artarak 10.254,81 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 1,155 seviyesinde işlem gördü.

ABD ve İran arasında gerilimin yeniden tırmanması, piyasalardaki risk algısının artmasına yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." dedi.

Öte yandan, yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarınki toplantısı yer alıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor. Hürmüz Boğazı'nda enerji akışının durma noktasına gelmesiyle artan enerji fiyatları, enflasyona yönelik yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Makroekonomik tarafta ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı.

Analistler, geçen aya ilişkin yıllık enflasyon tahminlerinin Nisan 2023'ten bu yana en güçlü hızlanmaya işaret ettiğini belirtirken, söz konusu verilerde Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin ülkedeki fiyat artışlarına etkisinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte, Risk Algısı Artıyor - Son Dakika

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