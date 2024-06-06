Avrupa Borsaları ECB Faiz İndirimi Sonrası Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları ECB Faiz İndirimi Sonrası Yükseldi

Avrupa Borsaları ECB Faiz İndirimi Sonrası Yükseldi

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indiriminin ardından günü yükselişle kapattı. ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz indirimine giderek üç temel politika faizini düşürdü. Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi gerilerken, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında artış kaydetti.

06.06.2024 19:47
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Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indiriminin ardından günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 değer kazanarak 524,68 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artışla 8.285,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 8.040,12 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 18.652,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 artarak 34.834,3 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,088 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcıların odağında bugün ECB'nin faiz kararı yer aldı. ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, bankanın faiz indirimlerinin hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacağını belirterek, "Faiz indirimleri verilere bağlı olacak ve çok belirsiz olan şey, hangi hızda ilerlediğimiz ve bunun ne kadar zaman alacağı." ifadelerini kullandı.

Lagarde, yurt içi fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiğini ve enflasyonun gelecek yıl da hedefin üzerinde kalacak gibi göründüğünü dile getirerek, "Enflasyonla mücadeleyi çok ciddiye alıyoruz." dedi.

Bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasında hiç şüphelerinin olmadığını söyleyen Lagarde, jeopolitik risklerin artmasının da gelecek dönemi belirsiz hale getirdiğini aktardı.

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1 gerilerken, perakende satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

ABD'de ise tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Ülkede dış ticaret açığı, nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise, 1 Haziran ile biten haftada 229 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları ECB Faiz İndirimi Sonrası Yükseldi - Son Dakika

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