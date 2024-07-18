Avrupa Borsaları ECB Kararı Sonrası Karışık Seyirde

Ekonomi

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutma kararı sonrasında işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 azalarak 514,01 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 değer kaybederek 18.354,76 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 8.204,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 7.586,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 34.529,13 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1,091 seviyelerinden işlem gördü.

ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, düzenlediği basın toplantısında, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması konusunda net bir işaret vermezken, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceğini ifade etti.???????

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,4 azaldı.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış gösterdi.