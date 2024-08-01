Avrupa Borsaları Faiz İndirimi Sonrası Düşüşle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 25 baz puan faiz indiriminin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,23 değer kaybederek 511,83 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,3 düşüşle 18.083,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,14 azalarak 7.370,45 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 değer kaybederek 8.283,36 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,68 düşüşle 32.857,43 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,40 değer kaybıyla 1,078 seviyesinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankası'nın dün akşam politika faizini sabit tutma kararının ardından, BoE bugün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü. Böylece, banka Mart 2020'den sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Avrupa piyasalarında hisselerdeki kayıplara banka ve finans kuruluşları liderlik ederken, İngiliz varlık yönetim şirketi Schroders PLC, Avrupa'nın büyük finans şirketlerinden Societe Generale Group ve İngiltere merkezli National Westminster Bank PLC hisseleri günü düşüşle tamamladı.

İngiliz havacılık ve savunma şirketi Rolls-Royce'un hisseleri, şirketin yılın ilk yarısına ilişkin kar beklentisini yükseltmesinin ardından yüzde 11 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD tarafında bugün açıklanan verilere göre, inşaat harcamaları haziranda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 azalırken, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Temmuz ile biten haftada 249 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.