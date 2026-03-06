Avrupa Borsaları Geopolitik Gerilimle Düşüşte - Son Dakika
Avrupa Borsaları Geopolitik Gerilimle Düşüşte

06.03.2026 21:07
Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilimle birlikte haftayı düşüşle kapattı, petrol fiyatları yükseldi.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,02 değer kaybıyla 598,69 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24 azalarak 10.284,75, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,02 gerileyerek 44.152,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 düşerek 7.993,49 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybederek 23.591,03 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,11 düşüşle 1,159 seviyesini buldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yedinci gününde pay piyasalarında negatif seyir devam etti.

Bölgede şiddetlenen çatışma nedeniyle küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelirken, arz endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş sürdü.

Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 seviyesiyle beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

