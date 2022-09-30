Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

30.09.2022 19:40
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,3 artışla 387,85 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 6.893,81, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,16 değer kazanarak 12.114,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 yükselerek 5.762,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,45 artışla 20.648,85 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,36 değer kaybederek 0,978 seviyelerinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde eylülde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi.

İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü.

AB üyesi ülkeler, enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin kazançlarının sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağladı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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