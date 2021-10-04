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Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

04.10.2021 10:31
Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe İspanya hariç düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe İspanya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 azalarak 451,98 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybederek 15.102 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 artışla 8.806 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 6.486 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalışla 7.005 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yatay seyirle 1,1605 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası açısından önemli bir çıpa olan istidam piyasasına dair verilerin yakından takip edileceğini belirterek, yetkililer tarafından yapılacak her türlü sözle yönlendirmenin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Avrupa'da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korurken, kış aylarının yaklaşması ile artacak doğal gaz talebine karşılık zayıf stoklar fiyatlar üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Bugün ABD'de açıklanacak fabrika siparişlerinin yanı sıra oynaklığı artan petrol fiyatları ve enerji sorunları nedeniyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gerçekleştireceği toplantının öneminin arttığını ifade eden analistler, toplantıdan mevcut anlaşma kapsamında gelecek aylarda günlük 400 bin varil üretim artışının devamı yönünde kararın çıkması öngörülüyor.

Almanya, İspanya, Europe, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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