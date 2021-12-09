Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 değer kaybederek 476,99 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 düşerek 15.639,26 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 7.008,23 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 7.321,26 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,24 artarak 26.817,38 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,48 değer kaybederek 1,129 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.

Almanya'nın ihracatı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 artarak 117 milyar avro oldu.