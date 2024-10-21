Avrupa Borsaları Karışık Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Başladı

Avrupa borsaları, karışık bir seyirle açıldı; enflasyon ve ekonomik durgunluk sinyalleri gündemde.

21.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 525,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.631 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.386 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 35.185 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.600 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 11.918 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesinin yanı sıra Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesine rağmen haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bölge genelinde enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedeflediği seviyeye gerileyeceğine olan güvenin arttığını kaydederek, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin varlığını korumaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Almanya'da bugün açıklanan verilere göre, eylül Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 1,4 aylık yüzde 0,5 azaldı.

Bugün ayrıca, ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı Dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
14:00 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm anını anlattı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı
11:58 Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
03:29 İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
23:11 Özel’in ’Almanya uçaklarla sığınmacı gönderiyor’ iddiasına Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt Özel'in 'Almanya uçaklarla sığınmacı gönderiyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt
22:47 3 kadının kameraya yansıyan hareketi takdir topladı: Bu devirde böyle bir davranış görmek zor 3 kadının kameraya yansıyan hareketi takdir topladı: Bu devirde böyle bir davranış görmek zor
22:19 İsrail ordusu BM gözlem kulesini yıktı İsrail ordusu BM gözlem kulesini yıktı
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 15:39:19. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Karışık Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.