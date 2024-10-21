Avrupa Borsaları Karışık Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 525,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.631 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.386 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 35.185 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.600 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 11.918 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesinin yanı sıra Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesine rağmen haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bölge genelinde enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedeflediği seviyeye gerileyeceğine olan güvenin arttığını kaydederek, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin varlığını korumaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Almanya'da bugün açıklanan verilere göre, eylül Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 1,4 aylık yüzde 0,5 azaldı.

Bugün ayrıca, ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edilecek.