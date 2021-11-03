Üye Girişi
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

03.11.2021 11:50
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 480,05 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 15.946 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalışla 7.270 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.933 puanda ve İtalya da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 27.229 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1587 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti. Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini aktaran analistler, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin olduğunu kaydeden analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin konuşmasının da takip edileceğini ifade etti.

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:35 "Eşime sarkıntılık yaptı" diyerek arkadaşını döverek öldürdü Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar 11:27 Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar
Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 10:54 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda
11 yıldır dayak yiyerek para kazanıyor! İşte Türkiye'nin gerçek Mazlum'unun ücret tarifesi 10:39 11 yıldır dayak yiyerek para kazanıyor! İşte Türkiye'nin gerçek Mazlum'unun ücret tarifesi Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları 10:19 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları

Son Dakika Haberleri
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:39 Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı
11:32 Altının gramı güne 551 lira seviyesinden alıcı buldu
11:29 Dolar 9,64'ten işlem görüyor
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
11:27 Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar
11:23 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu
11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı         
11:40
Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı         
11:27
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Balık lokantası, hesap ödenen parayı müşteri çıktıktan sonra kontrol edince sahte olduğunu anladı Balık lokantası, hesap ödenen parayı müşteri çıktıktan sonra kontrol edince sahte olduğunu anladı         
11:06
Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi         
10:49
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
10:17
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti         
10:02
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 11:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement