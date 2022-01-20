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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

20.01.2022 11:52
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 azalışla 480,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 15.811 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artışla 7.595 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.161 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 artışla 8.784 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,31 değer kazancıyla 27.460 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1360 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini ve varlık fiyatlarında dengelenme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugün yaptığı açıklamada enflasyonun bu sene düşüş eğilimine geçmesini beklediklerini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aksine faiz artışında hızlı davranmamak için her türlü sebebe sahip olduklarını söyleyen Lagarde, gerektiği takdirde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini dile getirdi.

Öte yandan bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 5 ve yılık yüzde 24,2 artışla beklentilerin oldukça üzerine gerçekleşti.

Analistler, bugün ayrıca ECB'nin toplantı tutanaklarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

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İspanya, Almanya, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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