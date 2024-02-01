 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve Almanya'da DAX 40 endeksi düşüş yaşarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve İtalya'da MIB 30 endeksi değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre düşüş yaşadı. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğunu belirtmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade ediyor. Bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

01.02.2024 11:33
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 485 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 16.833 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.637 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 30.660 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.068 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.657 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0780'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade ederek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildiğini söyledi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın mayısta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin ihtimalin yüzde 71 olduğunu ifade etti.

Bugün BoE faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, Avro Bölgesinde bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 2,7 artmasını beklendiğini, aralıkta yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İspanya, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:08:14. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement