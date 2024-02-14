Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 483 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 16.872 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.554 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 31.156 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.949 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.621 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0670'te seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.
Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor.
Öte yandan İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,6 azalırken, yıllık bazda yüzde 4 arttı. Ülkede TÜFE aralık ayında da yüzde 4 artış kaydetmişti.
Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak makroekonomik verilerin Avrupa merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirten analistler, söz konusu verilerin açıklanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceğini de ifade etti.
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