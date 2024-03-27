Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 511,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 18,388 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.922 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 11.033 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 34.674 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.179 puanda seyrediyor.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını törpülerken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarının belirsiz olduğunu ancak para piyasalarındaki fiyatlamalarda iki bankanın da haziran toplantısında ilk faiz indirimine gitme ihtimallerinin öne çıktığını bildirdi.
Para piyasalarında, ECB'nin haziranda faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 76, BoE için yüzde 74 ile fiyatlandığını belirten analistler, bugün tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra bölgedeki merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların takibinde yer aldığını söyledi.
Analistler, yarın İngiltere'de açıklanacak büyüme verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişikliğe sebep olabileceğini dile getirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği 'Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında, 43 üreticiye 4 bin 350 kilo Azkan nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım programına Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
TÜRKPATENT'in Şubat ayı iler marka başvuru dağılımı verilerine göre, Erzurum'dan Şubat ayında 29, bu yılın ilk iki ayında ise 52 marka başvurusu yapıldığı bildirildi. Erzurum, marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44. sırayı aldı. Ayrıca, Erzurum'un KUDAKA Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki marka başvuruları içinde önemli bir paya sahip olduğu belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı kırsal bölgelerde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla belediyeye ait 6 adet toplu taşıma aracı ile hizmet vermeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni emekli promosyon rakamlarının ardından emekliler, kamu bankalarına başvuruda bulunmaya başladı. Ancak bankaların altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiği belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.
İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarımsal girdi fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, seçimlerden sonra fiyatların aynı kalıp kalmayacağını kimsenin öngöremediğini söyledi. Kayalar, çiftçilerin sorunlarına değinerek, et fiyatlarındaki yüksekliğin iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzayan ucuz kıyma kuyruğuna da değinen Kayalar, devletin ucuz et vermediğini ve halkın sırtından yine kar ettiğini belirtti.
Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iç sularda sazan, kadife, sıraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Sağlam, av yasağının sürdürülebilir avcılığı sağlamak ve doğal balık stoklarını korumak amacıyla getirildiğini belirtti. Yasak döneminde balıkçı teknelerinin iç sulara açılmaması ve av araç gereçlerini bulundurmaması gerektiğini vurgulayan Sağlam, yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını ifade etti.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Başkanı Seyit Ardıç, belirsizlik ortamında politika yapıcılarının tutarlı davranması gerektiğini belirtti. Ardıç, gelecek ile ilgili tahminlerde tutarlı davranmanın ekonominin dengelenmesi açısından olumlu olacağını ifade etti. Ayrıca, yeşil dönüşümün KOBİ'lerin dönüşüme uyum sağlamasına bağlı olduğunu vurguladı.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler, iç piyasa ve dış ticarette öne çıkan konu başlıkları, mevcut projeler, iş dünyasının talep ve beklentileri istişare edildi.
Endüstriyel dağcılar, zor şartlar altında köprülerin bakım-onarım işlerini gerçekleştirerek ekmek paralarını kazanıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı yerlerdeki bakım-onarım işleri, mağaracılık ve tırmanış tekniklerinden faydalanarak iple hareket eden dağcılar tarafından yapılıyor. Başkentin sembol yerlerinden biri olan Dikmen Vadisi'ndeki köprünün yenileme çalışmalarında da 6 dağcı görev alıyor. Dağcılar, halata tutunarak metrelerce yükseklikteki köprülerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.
Kamil Saraçoğlu, seçilmesi halinde Kütahya'da emeklilere her ay 2 bin TL destek, suya yüzde 25 indirim ve halk ekmek fiyatının ise 7,5 TL olacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?