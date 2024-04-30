Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 508 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.109 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.170 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 34.346 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 azalışla 11.053 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.074 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0707 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izliyor.

30.04.2024 10:35  Güncelleme: 10:47
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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 508 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.109 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.170 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 34.346 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 azalışla 11.053 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.074 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0707 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa tarafında açıklanan veriler enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığının sinyallerini vermeye ederken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.

Buna göre, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avro Bölgesi'nde enflasyonunun yüzde 2'ye geri dönme yolunda olduğunu ancak bu sürecin inişli çıkışlı olacağını ve jeopolitik gerilimlerin fiyat artışları üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturduğunu dile getirdi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Klaas Knot da bankanın haziranda atacağı ilk faiz indirim adımı sonrasındaki süreç için, "Belirli bir zaman patikası için önceden taahhüt yok" ifadesini kullandı.

Başka bir ECB üyesi Pierre Wunsch ise "Her toplantıda faiz indirimi yapacağımızı söylememeliyiz" diyerek, temmuzda ikinci bir faiz indiriminin çok ileri gidebilecek bir yeniden fiyatlandırmaya yol açabileceği konusunda uyardı.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyonun, nisanda değişmeyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 artışla beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.

Analistler, bugün Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Jerome Powell, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Banka, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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