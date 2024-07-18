Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başlarken, bugün Avro Bölgesi'nde ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 514,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 18.395 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.248 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 34.372 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.568 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 primle 11.127 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0930 seviyesinde bulunur.

Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

ECB'nin bugün politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Lagarde'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin alınacak olası ipuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Bugün ayrıca ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.