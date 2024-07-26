Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi düşüş yaşadı. İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'da ise endekslerde farklı değer değişimleri görüldü. Avro/dolar paritesi ise yatay seyirle işlem görmeye devam ediyor. Analistler, ABD'de açıklanan verilerin etkisiyle küresel pay piyasalarının yön arayışını sürdürdüğünü belirtti. ECB yetkililerinin açıklamaları da piyasaların takibinde bulunuyor.

26.07.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 508,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 18.254 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.220 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 33.690 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.447 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 azalışla 11.097 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,1 yükselişle 1,0846'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,850 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dün ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü belirterek, söz konusu seyrin Avrupa'da etkili olduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de devam ettiğini aktaran analistler, ECB'nin, son para politikası toplantısında, önceden belirlenmiş bir faiz indirim döngüsü izlemeyeceğini belirtmesinin ardından gözlerin Banka yetkililerinin açıklamalarına çevrildiğini kaydetti.

Buna göre, ECB üyesi Clara Raposo Banka'nın bu yıl 2 kez daha faiz indirimine gidebileceğini söyledi.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de verilere bağlı olarak ECB'nin faiz indirimlerine yılın geri kalanında da devam edebileceğini dile getirdi.

Analistler bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:34:05. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement