Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 508,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 18.254 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.220 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 33.690 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.447 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 azalışla 11.097 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,1 yükselişle 1,0846'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,850 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dün ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü belirterek, söz konusu seyrin Avrupa'da etkili olduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de devam ettiğini aktaran analistler, ECB'nin, son para politikası toplantısında, önceden belirlenmiş bir faiz indirim döngüsü izlemeyeceğini belirtmesinin ardından gözlerin Banka yetkililerinin açıklamalarına çevrildiğini kaydetti.

Buna göre, ECB üyesi Clara Raposo Banka'nın bu yıl 2 kez daha faiz indirimine gidebileceğini söyledi.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de verilere bağlı olarak ECB'nin faiz indirimlerine yılın geri kalanında da devam edebileceğini dile getirdi.

Analistler bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.