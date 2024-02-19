Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 artarken, FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Almanya'da DAX 30 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,04 düşüşle 1,077 seviyesinde işlem gördü. Avrupa piyasaları, perşembe günü açıklanacak olan Avro Bölgesi'nin ocak ayı enflasyon verilerini bekliyor.

19.02.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 artarak 492,39 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 7.728,5 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 17.092,26 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 31.676,05 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yerinde seyrederek 7.768,55 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1,077 seviyesinde işlem gördü.

Madencilik hisseleri yüzde 1 düşüşle kayıplara yol açarken, sağlık alanındaki hisseler ise yüzde 0,95 artış gösterdi.

Geçen hafta kayıplar yaşayan İsviçre bankacılık yazılımları şirketi Temenos'un hisseleri bugün yüzde 8,8 arttı.

Avrupa piyasaları perşembe günü açıklanacak Avro Bölgesi'nin ocak ayı enflasyon verilerini bekliyor.

Kaynak: AA

İsviçre, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 03:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement