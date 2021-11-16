Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avro Bölgesi'nde GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,7'lik artış gösterdi.

Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir