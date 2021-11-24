Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 artarak 479,69 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 7.286,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 yükselerek 27.109,3 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 değer kaybederek 15.878,39 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.042,23 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,5 düşerek 1,119 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş ve enflasyon endişeleri gündemdeki yerini korudu.

Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon protokolünü tamamladı.