Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

17.06.2022 19:42
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 artarak 403,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 13.126,26 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 21.788,87 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederek 7.016,25 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 azalarak 5.882,65 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,76 düşerek 1,047 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, çok uluslu şirketlere yüzde 15 küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda uzlaşı sağlayamadı.

Avro Bölgesi'nde mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaştı.

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Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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