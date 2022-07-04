Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

04.07.2022 19:45
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, resesyona yönelik endişelerin artarak devam etmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, resesyona yönelik endişelerin artarak devam etmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 değer kazanarak 409,31 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşerek 12.773,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 21.343,93 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazanarak 5.954,65 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,89 artarak 7.773,38 puana çıktı.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde ise yaklaşık yüzde 4 artış görüldü.

Bu artışa rağmen, Alman enerji firması Uniper'ın hisseleri, Alman hükümetinin, Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını azaltmasının olumsuz etkisine karşı şirkete kamu kurtarma paketini değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından günü yüzde 27 değer kaybederek kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.28 itibarıyla 1,042 seviyelerinden işlem gördü.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement