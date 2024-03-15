Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde karışık seyirle kapandı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 değer kaybederek 504,8 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.727,42 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 17.936,65 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 33.940,03 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,04 artışla 8.164,35 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 22.57 itibarıyla yüzde 0,05 değer kazanarak 1,089 seviyelerinden işlem gördü.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Ülkede ithalat fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilere paralel, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Hafta içi açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise "Para politikasına ilişkin operasyonel çerçevede yapılan değişikliklerin, politikanın gelecekte etkili, sağlam, esnek ve verimli kalmasını sağlayacaktır." ifadesini kullanmıştı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayollarını kullanan yolcu sayısının şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 25,5 arttığını açıkladı. Şubat ayında hizmet verilen uçak trafiği ise yüzde 10,4 artış gösterdi. İlk iki ayda ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 7,9 arttı. İstanbul Havalimanı'nda ise iki aylık sürede toplam yolcu sayısı yüzde 9 artış gösterdi.
Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 189 kişilik turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. İngiliz turistlere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve günün anısına hediyeler verildi. Dalaman Havalimanı, pandemi öncesi turizm dönemlerini geride bırakarak 2023 yılında yüzde 6,5, 2022 yılında ise yüzde 15,2 daha fazla yolcu ağırladı. İngiliz turistler, Marmaris ve Fethiye gibi bölgeleri tercih ettiklerini belirterek havalimanı yetkililerine teşekkür etti.
Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Ramazan ayında esnaf ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fırınlar, pastane ve tatlı imalathaneleri özellikle denetleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Muğla'yı 1 Nisan'da şu anda elimizdekilerden çok daha fazlasıyla, bütün belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizle beraber Atatürk ilkelerine bağlı aydınlık gelecek Türkiye için çok önemli bir temel haline getireceğiz” dedi.
Diyarbakır Havalimanı, şubat ayında iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, bu dönemde havalimanında 1080 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği ise 1620 ton olarak gerçekleşti. Ocak ve şubat aylarında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği ise 2 bin 101, yük trafiği ise 3 bin 106 ton oldu.
Silopi ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 100 kişi, Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi, Silopi 7. Noter ve gözlemcilerin huzurunda gerçekleştirildi.
Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki iş birliği çalışmaları ve ticari imkanlar konusunda fikir alışverişi yapıldı. Başkonsolos İashvili, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaretin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Yılmaz ise Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkileri ileriye taşımak için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salda Gölü'nün gizemli, önemli bir doğa harikası olduğunu vurgulayarak, "Salda Gölü’nü AKP zihniyetinin ne hale getirdiğini hep birlikte izledik. Millet bahçesi yapma hayaliyle o kıymetli sahili önce iş makinalarına ezdirdiler, ardından ihaleyle şirkete verdiler... İliç’in felaketi olan Murat Kurum, maalesef Salda’nın felaketi oldu. Onun İstanbul’un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart’ta izin vermeyecek" dedi.
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