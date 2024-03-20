Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yerinde seyrederek 505,21 puanda kapandı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 18.015,13 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 yükselerek 34.293,29 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 azalarak 7.737,38 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 8.161,41 puana indi.
Avrupa piyasaları bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1,086 seviyesinde işlem gördü.
İngiltere'de yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,4 olurken, yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çayırhan Kültür Merkezi'nde madenciler ve aileleriyle bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma hedefini vurgulayarak, maden projelerinin ekonomiye kazandırılmasının önemini belirtti ve istihdamın artırılacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahlat'ı uluslararası bir kültür ve turizm merkezi haline getireceklerini söyledi. Akşener, Ahlat'ın uluslararası toplantıların yapıldığı bir merkez olmasını hayal ettiklerini ve bunu başaracaklarını belirtti. Ayrıca, emeklilere daha yüksek ikramiye ve zam taleplerini dile getirdi.
İYİ Parti lideri Akşener, Bitlis Ahlat'ta düzenlenen teşkilat toplantısında emeklilere 11 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun’da; “Fındığın dünyadaki üretiminin yüzde 70’i Türkiye'de yapılıyor ve bunun en kalitelisi Giresun'da üretiliyor. Ancak fındıkta sadece iki milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. Yani 120-130 milyar dolarlık bir pazar var, pazarın yüzde 70’i bizde, basit bir hesapla 100 milyar dolarlık bir pazarın bizde olması lazım. Bizde iki milyar, geri kalan dünya devlerinde. Yani bu fındıktan biz hakkımızı alsak Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun, Trabzon bu fındıktan hakkını alsa sizin sırtınız yere gelmez, dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Hesap ortada, 100 milyarlık hacmin 50’de biri bize, 50’de 49’u dünya devi kartellere gidiyor. Alan bazlı desteklemeye, dönüme 170 lira veriyor. 10 yıldır aynı parayı veriyor. Mazot 2 lira 60 kuruş, 170 lira veriyorsun. Bugün mazot 44 lira, yine 170 lira veriyorsun. Fındık üreticisinin sesini Giresun’dan haykırıyorum: Artık yeter. Sesimizi duyun” dedi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Kuskan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 10 kilometrelik sulama suyu projesinin temeli atıldı. Gülnar Belediyesi tarafından düzenlenen törende, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve boruların döşenip suyun en kısa zamanda akacağını belirtti. İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı dua sonrasında ise ilk kazma vurularak proje başlatıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 8.955,12 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.
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