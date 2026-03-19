Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

19.03.2026 12:00
Orta Doğu çatışmaları ve yükselen petrol fiyatları Avrupa borsalarında düşüşe neden oldu.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin etkisiyle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 düşüşle 590,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla 10.182 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 23.143 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 44.158 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 azalışla 17.048 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,2 değer kaybederek 7.877 puandan işlem görüyor.

İran'ın, ABD-İsrail tarafından petrol rafinerilerinin hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağı yönündeki açıklamaları ve bazı enerji tesislerine düzenlenen saldırılar, petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Artan enerji maliyetleri ise enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri güçlendirerek küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Para politikası cephesinde ise Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

ECB'nin bugün 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı beklenenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor.

Ay başında faiz indirimi beklentisinin öne çıktığı BoE'nin ise politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının izleneceğini, ayrıca ECB ve BoE faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

