Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç negatif seyirle güne başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 516,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.351 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 8.370 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 33.373 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.448 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 10.963 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0807 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından risk iştahının güçlenmesine karşın, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına devam edebileceğine ilişkin yönlendirmelerle Asya'da başlayan negatif seyrin Avrupa'ya da taşındığını söyledi. Avrupa'da bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi. Dün Fed'in faiz indirim sinyali vermesinin ardından BoE'nin politika faizini indirebileceği yönündeki fiyatlamaların öne çıktığını aktaran analistler, buna karşın bankanın temkinli tutumunun devam etmesi nedeniyle karara ilişkin soru işaretlerinin varlığını sürdürdüğünü bildirdi. Analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti. Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller ise varlık fiyatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Dünkü verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon yıllık yüzde 2,6 ile beklentileri aşarken, haftanın ilk yarısında açıklanan ve ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin göstergeler sonrası Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika alanının daralabileceği ifade ediliyor. Analistler bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verisinin takip edileceğini bildirdi.

01.08.2024 11:01
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Avrupa borsaları, yeni güne İngiltere hariç negatif seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 516,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.351 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 8.370 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 33.373 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.448 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 10.963 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0807 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından risk iştahının güçlenmesine karşın, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına devam edebileceğine ilişkin yönlendirmelerle Asya'da başlayan negatif seyrin Avrupa'ya da taşındığını söyledi.

Avrupa'da bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dün Fed'in faiz indirim sinyali vermesinin ardından BoE'nin politika faizini indirebileceği yönündeki fiyatlamaların öne çıktığını aktaran analistler, buna karşın bankanın temkinli tutumunun devam etmesi nedeniyle karara ilişkin soru işaretlerinin varlığını sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller ise varlık fiyatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Dünkü verilere göre Avro Bölgesi'nde enflasyon yıllık yüzde 2,6 ile beklentileri aşarken, haftanın ilk yarısında açıklanan ve ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin göstergeler sonrası Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika alanının daralabileceği ifade ediliyor.

Analistler bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verisinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Japonya, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı - Son Dakika

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