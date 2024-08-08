Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları, güne negatif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalışla 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 17.466 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 8.074 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 azalışla 31.374 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.191 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 1,3 kayıpla 10.466 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0940 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonomisine dair endişelerin devam etmesiyle karışık seyrediyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, ECB Üyesi Olli Rehn, dün yaptığı açıklamada, enflasyon eğiliminin yavaşladığına dair güvenin güçlenmesi halinde bankanın faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düştü.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra, toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini söyledi.