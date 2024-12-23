Avrupa Borsaları Noel Öncesi Karışık Seyir İzledi

Ekonomi

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesindeki son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 artarak 502,91 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.272,32 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 19.848,77 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 azalışla 33.739 puana inerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artışla 8.102,72 puana yükseldi.

Avrupa borsalarında Noel tatili öncesi bazı borsaların erken kapanması ve Noel günü de kapalı kalacak olması nedeniyle bugün işlem hacimlerinin zayıf olması dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi TSİ 20,16 itibarıyla yüzde 0,14 değer kaybıyla 1,041 seviyesinden işlem gördü.

Verilerde, İngiltere'de ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyir izledi.

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan birleşme görüşmelerine başladıklarını doğruladı.