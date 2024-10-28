Avrupa Borsaları Pozitif Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları yeni işlem gününe pozitif seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,38 artışla 519,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 19.501 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 8.255 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 34.995 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer artışıyla 7.553 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 kazançla 11.911 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Washington'da düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısında yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nde enflasyonunun önümüzdeki yıl ECB'nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu belirterek, bunun yanında ücret baskılarından kaynaklanan risklerin sürdüğünü vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor.

Bugün, ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.