Avrupa Borsaları Pozitif Başladı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Pozitif Başladı

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Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalması ve yeni anlaşma umudu Avrupa borsalarını yükseltti.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da kısmen hafifleyen jeopolitik tansiyon ve yeni bir anlaşma yapılabileceğine yönelik umutlarla haftaya pozitif başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağına dair yaptığı açıklama ve anlaşma olacağına dair iyimer mesajları ile jeopolitik gerilim nispeten azalırkens bu durum Avrupa piyasalarına pozitif yansıdı.

Bölgede vadeli işlem piyasalarında, endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başlarken bu hafta bölgede üretici enflasyonu ile sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Söz konusu verilerde bölge ekonomisinin gidişatına ilişkin sinyaller aranacak.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerjide dışa bağımlı Avrupa ekonomileri açısından kritik önem taşıdığını belirterek, enerji maliyetlerindeki azalışın halihazırdaki enflasyon ve büyüme beklentilerinde de değişikliklere neden olabileceğini söyledi.

Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylülde politika faizlerinde artışa gidebileceği yüzde 87 ile fiyatlanıyor. Almanya'da haziran ayı perakende satışlar yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde azalırken yıllık bazda ise yüzde 4,6 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Bu arada İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiği belirtildi.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 651 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 10.871 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,21 primle 25.942 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 52.480 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 primle 8.589 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 19.883 puanda bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde temmuz ayı imalat sanayi PMI verileri, ağustos ayı sentix yatırımcı güven endeksi ve İngiltere'de temmuz ayı imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Göçmenler, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Pozitif Başladı - Son Dakika

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