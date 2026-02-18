Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

18.02.2026 12:32
ABD-Iran görüşmeleri ve İngiltere'deki enflasyon verileri Avrupa borsalarını olumlu etkiliyor.

Avrupa borsaları, ABD- İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bölgede açıklanan şirket bilançoları ile İngiltere'de enflasyonun yavaşladığına işaret eden veriler yatırımcıların odağında yer aldı.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 625,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 25.168 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 primle 10.633 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,4 artışla 8.393 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 kazançla 18.147 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselişle 46.216 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ise para politikası ile ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorgulamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinin ardından tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin bazı açılardan iyi gittiğini ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Avro Bölgesi'nde kurumsal tarafta ise London Stock Exchange Group (LSEG) verilerine göre, Avrupalı şirketlerin yaklaşık yüzde 60'ı şimdiye kadar kazanç beklentilerinin üzerinde sonuç açıkladı.

Londra borsasında işlem gören İsviçre merkezli madencilik şirketi Glencore, rekor seviyedeki bakır fiyatlarının kömür iş kolundan gelen karlardaki düşüşü telafi etmeye yetmemesiyle yıllık kazancının gerilediğini bildirdi.

İngiliz savunma şirketi BAE Systems, savunma siparişlerinin rekor seviyeye yükselmesinin ardından hissedarlara yönelik temettü ödemelerini artırdı.

Analistler, söz konusu artışın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde artan askeri harcamalardan destek bulduğunu belirtti.

Makroekonomik tarafta ise bu gün açıklanan İngiltere'nin ocak ayı enflasyon verisinin, geçen yılın mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) gelecek ay faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ocakta yıllık enflasyon yüzde 3 ile piyasa beklentilerine paralel ölçüldü.

Enflasyon, Aralık 2025'te yüzde 3,4 olmuştu.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Finans, Borsa, İran, Son Dakika

Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor
